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مبادلة تستثمر في “توباسيكس” الإسبانية وتوسع محفظتها في قطاع الطاقة

فريق التحرير by فريق التحرير
مبادلة تستثمر في "توباسيكس

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، عن استثمار استراتيجي في شركة توباسيكس (Tubacex) الإسبانية الرائدة في صناعة الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ مبادلة على 49% من أسهم توباسيكس مقابل 150 مليون دولار، مما يعزز مكانة الشركة في قطاع الطاقة العالمي ويدعم توسع توباسيكس في أسواق جديدة.

بالإضافة إلى الاستثمار في توباسيكس، ستشارك مبادلة في تمويل مصنع أو سي تي جي (OCTG) للسبائك المقاومة للتآكل الذي يتم بناؤه في أبوظبي، والذي سيسهم في تطوير حلول مبتكرة لقطاع الطاقة في المنطقة.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع توباسيكس في أبوظبي، المتخصص في تطوير حلول الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ والتآكل، بنهاية العام الحالي، مما سيعزز مكانة الشركة كمزود رائد للحلول المتقدمة في صناعة الأنابيب.

تأتي هذه الصفقة في أعقاب إعلان الشركة عن ارتفاع أصولها بنسبة 9.4% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.1 تريليون درهم (302 مليار دولار)، مدفوعة باستثماراتها في قطاعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص وعلوم الحياة والطاقة المتجددة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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