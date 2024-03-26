مبادلة تستثمر في الهند

أعلنت “مبادلة” شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استثمارها في شركة “أفانس” للخدمات المالية المحدودة الهندية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مبادلة لمضاعفة نطاق تواجدها في آسيا بحلول عام 2030، ويعد هذا الاستثمار الأول لمبادلة في قطاع الخدمات المالية في الهند في مجال تمويل التعليم.

وتهدف مبادلة من خلال هذا الاستثمار إلى دعم شركة أفانس في تعزيز مكانتها في قطاع تمويل التعليم سريع التطور، مع التركيز على توفير تجارب مميزة للعملاء وتحقيق نمو مربح ومستدام.

وتعد “أفانس” ثاني أكبر شركة مالية غير مصرفية في الهند في مجال تمويل التعليم، وقد حققت الشركة خلال مسيرتها التي امتدت لعقد من الزمان، الأحلام والتطلعات الأكاديمية لمختلف الطلاب على مستوى الهند، كما ساهمت جهود الشركة في تعزيز النمو وتوفير رأس المال للمؤسسات التعليمية.

بلغت قيمة أصول الشركة في كانون الأول/ديسمبر 2023 حوالي 5.5 مليار درهم، وتعمل الشركة على تمويل مختلف احتياجات التعليم، بدءاً من الرسوم الدراسية إلى الكتب واللوازم، كما تقدم قروضاً للطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج.

وبهذه المناسبة، قال لوكا موليناري، رئيس قسم آسيا والخدمات المالية في مبادلة: “نثق بقدرة أفانس على تمكين الأجيال الشابة في الهند ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. ونتطلع إلى العمل مع أميت وفريق إدارة الشركة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى المميزة مثل واربورغ بينكوس، وكيدارا كابيتال وأي أف سي، لتعزيز نمو أعمالنا في تلك المنطقة”.

من جانبه قال ناريندرا أوستاوال، العضو المنتدب ورئيس شركة “واربورغ بينكوس” في الهند: “نؤمن برؤية أفانس وتوجهاتها الرامية لإتاحة فرص التعليم في الهند، ونؤيد التزامها بتحقيق نمو طويل الأمد. ويسعدنا أن نتعاون أيضاً مع شركة مبادلة للاستثمار، للعمل معاً من أجل مواصلة دعم أفانس لتحقيق أهدافها طويلة المدى”.

بدوره قال أميت جيناد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أفانس” للخدمات المالية: “نرحب بمستثمرينا الاستراتيجيين الجدد، الذين يتشاركون معنا في النهج والرؤية لتعزيز قطاع تمويل التعليم في الهند. ونقدر أيضاً الدعم المستمر من مساهمينا الحاليين. وسوف يمكننا رأس المال هذا من تعزيز تواجد علامتنا التجارية، ودمج الحلول الرقمية والابتكار لتحقيق المزيد من التأثير ضمن نطاق الخدمات التي نقدمها، علاوة على تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين وأصحاب المصلحة”.