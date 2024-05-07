فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتصناعة

مبادلة تستثمر في أكبر مصنع سماد يوريا في أستراليا

يمثل المشروع أكبر استثمار لشركة “مبادلة” في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنوياً.

فريق التحرير by فريق التحرير

دخلت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، ومقرها في أبوظبي، في استثمار إلى جانب صندوق “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6,4 مليار دولار أسترالي (4,2 مليار دولار أمريكي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

ويمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنوياً.
وسيساهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، ما يقلص من اعتماد أستراليا على الواردات ويدعم جهودها في مجال ضمان الأمن الغذائي.
ويستفيد المصنع من أحدث التقنيات التي تضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
وسيستخدم المصنع تقنيات نظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الانبعاثات الصناعية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة، وبالتالي ستستغني استراليا عن استيراد اليوريا المعتمدة على الفحم.
وأعلنت شركة بيردامان، إحدى الشركات في مجال الكيماويات والأسمدة في العالم، التزامها بالوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وقال سائد عرار، المدير التنفيذي لوحدة البنية التحتية التقليدية في “مبادلة” إن الاستثمار “سيساهم في إثراء وتنويع محفظة أعمالنا المتنامية. وينسجم هذا المشروع مع نهج الاستثمار المسؤول الذي نتبعه في مبادلة، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، وفي الوقت ذاته خفض البصمة الكربونية لإنتاج اليوريا”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...