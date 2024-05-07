مبادلة تستثمر في أكبر مصنع سماد يوريا في أستراليا

دخلت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، ومقرها في أبوظبي، في استثمار إلى جانب صندوق “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6,4 مليار دولار أسترالي (4,2 مليار دولار أمريكي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

ويمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنوياً.

وسيساهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، ما يقلص من اعتماد أستراليا على الواردات ويدعم جهودها في مجال ضمان الأمن الغذائي.

ويستفيد المصنع من أحدث التقنيات التي تضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وسيستخدم المصنع تقنيات نظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الانبعاثات الصناعية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة، وبالتالي ستستغني استراليا عن استيراد اليوريا المعتمدة على الفحم.

وأعلنت شركة بيردامان، إحدى الشركات في مجال الكيماويات والأسمدة في العالم، التزامها بالوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وقال سائد عرار، المدير التنفيذي لوحدة البنية التحتية التقليدية في “مبادلة” إن الاستثمار “سيساهم في إثراء وتنويع محفظة أعمالنا المتنامية. وينسجم هذا المشروع مع نهج الاستثمار المسؤول الذي نتبعه في مبادلة، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، وفي الوقت ذاته خفض البصمة الكربونية لإنتاج اليوريا”.