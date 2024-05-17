فريق التحرير by فريق التحرير

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مبادلة تزيد أصولها 9.4% إلى 1.1 مليار درهم

وظّفت “مبادلة” استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة“، وهي شركة استثمار سيادي في أبوظبي، أن قيمة أصولها وصلت إلى 1.1 تريليون درهم بنهاية العام 2023، في عام شهد تضخماً عالمياً مستمراً، وتحديات عديدة أثرت على استمرار سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة من العالم.

ووظّفت “مبادلة” استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الأساسية التي تشكّل ملامح المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، قامت الشركة ببيع عدد من حصصها، مستفيدة من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم.

وفي ما يأتي أبرز نتائج “مبادلة” خلال العام 2023:

  • تحقيق معدل عائد تراكمي على مدى خمس سنوات بلغ 10.3%.
  • توظيف استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في قطاعات حيوية، تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والائتمان الخاص.
  • محفظة استثمارية متنوعة ومنسجمة عاماً بعد آخر، تتألف من 38% استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و25% في الأسهم المدرجة، و16% في العقارات والبنية التحتية.
  • تحقيق عائدات بقيمة 99 مليار درهم، بما في ذلك بيع عدد من الأصول الناضجة، وتوظيفها في استثمارات جديدة في مجالات الاستثمار ذات الأولوية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وأجندة الاستثمار المسؤول.
  • ارتفاع قيمة الأصول إلى أكثر من 1,11 تريليون درهم، بالمقارنة مع 1,01 تريليون درهم في عام 2022، أي بزيادة قدرها 9.45%.
  • معدل مديونية بنسبة 10.3%، مع وضع نقدي قوي جداً.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة إن “مبادلة حققت أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2023، حيث قامت باستثمارات في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم. وتسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل، في ترسيخ مكانة مبادلة كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...