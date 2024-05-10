 مبادلة تتلقى موافقة أمريكية لشراء حصة أغلبية في فورترس بـ 3 مليارات دولار

نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة قولها إن عرض “مبادلة كابيتال” بقيمة 3 مليارات دولار للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “فورترِس إنفستمنت غروب” الأمريكية، تخطى عقبة تنظيمية كبيرة، بعد موافقة أطراف الصفقة على تنازلات كبيرة.

فقد وافقت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على بيع حصة أغلبية في “فورترس”، التي تدير أصولاً بقيمة 48 مليار دولار، إلى “مبادلة”، إحدى شركات الصندوق السيادي “مبادلة للاستثمار” التابع لحكومة أبوظبي.

وفي إطار التنازلات، وافقت “مبادلة” على السماح لشركة “فورترِس إنفستمنت غروب” بالاحتفاظ بالبيانات والتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعهد سابق بالتنازل عن الإشراف اليومي على “فورترس”. وأشارت المصادر إلى أن الامتياز الجديد يأتي في الوقت الذي تركز فيه واشنطن بشكل متزايد على حماية الملكية الفكرية الأمريكية، بما في ذلك برامج الأمن السيبراني وخوارزميات البيانات.

ومن شأن الصفقة أن تدفع “مبادلة” إلى مصاف أكبر مستثمري الائتمان في العالم.

وتسعى صناديق الثروة السيادية مثل “مبادلة” بشكل متزايد إلى توثيق العلاقات مع أكبر وأنجح المجموعات الاستثمارية الأمريكية، والتي تسعى بدورها إلى استقطاب استثمارات من الشرق الأوسط.

وكانت “مبادلة” قد أبرمت اتفاقية مع “فورترس” في أيار / مايو 2023 على شراء 90% من الأسهم التي تملكها مجموعة “سوفت بنك” اليابانية في شركة إدارة الأصول الأمريكية. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك الشركة الإماراتية حصة 70% من أسهم “فورترس”، فيما ستحتفظ إدارة “فورترس” بحصة 30%، وفئة من الأسهم تخوّلها تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة.

إلا أن الصفقة خضعت لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في أواخر تموز / يوليو الماضي، وسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات مع الصين، وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية حينها إلى التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في نطاق سلطتها لحماية الأمن القومي الأمريكي.

وتمتلك “مبادلة” حصة أقلية في مجموعة الأسهم الخاصة التكنولوجية الأمريكية “سيلفر لايك”، وأقامت شراكات إقراض واستثمار كبيرة مع “أبولو جلوبال”.