فريق التحرير by فريق التحرير

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مبادلة الإماراتية تستثمر في بلو أوبال الأمريكية

ستكون “مبادلة” مستثمراً رئيسياً في “صندوق رأس المال الجريء 2” التابع لشركة “بلو أوبال كابيتال” الأمريكية.

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت مبادلة للاستثمار شراكة استراتيجية مع “بلو أوبال كابيتال”، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة، وبموجب هذه الشراكة، ستكون “مبادلة” مستثمراً رئيسياً في “صندوق رأس المال الجريء 2” التابع للشركة الأمريكية.

وكانت شركة “بلو أوبال كابيتال” قد أطلقت مؤخراً منصّة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة.

وتُعد “بلو أوبال كابيتال” شركة متخصصة في صناديق رؤوس المال الجريئة الناشئة وفرص الاستثمار المشتركة، حيث تستهدف تحقيق أعلى عوائد استثمارية لصالح شركائها. ويتمتع فريق عملها بشبكة قوية من العلاقات والشراكات في قطاع استثمارات رأس المال الجريء، وقد حقق بالفعل نجاحات عديدة في تحديد مجموعة من أبرز مديري رؤوس الأموال الجريئة الحاليين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...