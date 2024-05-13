4 مليارات يورو.. مايكروسوفت تعزز استثماراتها في فرنسا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار ضخم بقيمة أربعة مليارات يورو في تطوير مراكز البيانات في فرنسا، وذلك لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انعقاد قمة استثمارية فرنسية، ويمثل هذا الاستثمار أهم استثمار تقوم به مايكروسوفت في فرنسا على الإطلاق، وأحد أبرز استثماراتها الخارجية في مجال الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة.

ويشمل هذا الاستثمار إنشاء مركز بيانات جديد في شرق فرنسا، بالإضافة إلى توسيع المواقع الموجودة في منطقة باريس ومرسيليا.

وستكون هذه المراكز المتخصصة مجهزة بأحدث جيل من المعالجات بسعة تصل إلى 25 ألف وحدة معالجة رسوميات، مما يمكنها من تشغيل خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية في فرنسا.

وتهدف الشركة إلى الاعتماد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة في جميع عملياتها، بما في ذلك مراكز البيانات، بحلول عام 2025.

وتؤكد الشركة أن هذه الاستثمارات ستمكن الشركات المحلية من استخدام البنية التحتية المتطورة لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في فرنسا، دون أن تستخدم مايكروسوفت هذه البيانات لتطوير نماذجها الخاصة.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، تخطط مايكروسوفت لتدريب نحو مليون شخص في فرنسا على وظائف الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2027، وذلك من خلال برامج تدريبية وشراكات متنوعة. كما ستوفر الشركة الدعم لأكثر من 2500 شركة ناشئة خلال الفترة نفسها.