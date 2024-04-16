فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في G42 الإماراتية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المنطقة

يُعد استثمار مايكروسوفت في G42 خطوة هامة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في G42 الإماراتية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المنطقة

أعلنت اليوم كل من شركتي G42 الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت عملاقة التنكنولوجيا الأميركية، عن استثمار إستراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار.

يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وبرامج تطوير المهارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول العالم.

ومن خلال هذا الاستثمار، ستتمكن G42 من الاستفادة من منصة Microsoft Azure لتشغيل تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما ستتعاون مع مايكروسوفت لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء في القطاع العام العالمي والمؤسسات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل G42 ومايكروسوفت معًا لجلب البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.

كجزء من هذه الشراكة، ستخصص G42 مليار دولار لإنشاء صندوق مخصص لتطوير المطورين. سيساهم هذا الصندوق في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها.

تحظى هذه الشراكة التجارية بدعم كامل من حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من خلال اتفاقية غير مسبوقة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ومسؤول.

قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة G42: “إن استثمار مايكروسوفت في G42 يُعد لحظة فارقة في مسيرة شركتنا نحو النمو والابتكار، ويُظهر توافقًا إستراتيجيا في الرؤى والتنفيذ بين المؤسستين. وتُجسد هذه الشراكة قيمنا المشتركة وطموحاتنا نحو التقدم، وتعزز التعاون والتآزر على الصعيد العالمي.”

من جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت: “لن يقتصر تعاون الشركتين على دولة الإمارات فحسب، بل ستعملان أيضًا على نشر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات في الدول النامية. حيث سندمج التكنولوجيا المتطورة مع المعايير العالمية الرائدة للذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق والمسؤول، وذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...