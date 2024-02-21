فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تُطلق العنان لذكائها الاصطناعي في إسبانيا باستثمار ضخم

تستثمر مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في إسبانيا لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، ممّا سيُعزز التحول الرقمي للبلاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار ضخم بقيمة 2.1 مليار دولار في إسبانيا على مدار العامين المقبلين.

ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إسبانيا، ممّا سيُساهم بشكل كبير في تعزيز التحول الرقمي للبلاد ودفع عجلة التقدم في مختلف المجالات.

يتضمن الاستثمار إنشاء مركز بيانات جديد في إسبانيا، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات الحالية، ممّا سيُعزز من قدرات الشركة على توفير خدمات سحابية متقدمة للشركات والمؤسسات الإسبانية.

وتُخصص مايكروسوفت جزءًا من هذا الاستثمار لتدريب المهنيين الإسبان على مهارات الذكاء الاصطناعي، ممّا سيُساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في إسبانيا.

يُعد هذا الاستثمار جزءًا من خطة مايكروسوفت العالمية لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث سبق وأن أعلنت عن استثمار 3.5 مليار دولار في ألمانيا لتعزيز ذكائها الاصطناعي.

وتُشير هذه الخطوات إلى التزام مايكروسوفت بدعم التحول الرقمي في أوروبا، وتأكيدًا على إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو والتطور في مختلف القطاعات.

وتُتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الإسباني، حيث ستُساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إسبانيا.

وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة مايكروسوفت في أوروبا، وتأكيدًا على التزامها بدعم التطور التقني في المنطقة.

وتُشير هذه الخطوة إلى أن مايكروسوفت تُعوّل على إسبانيا كسوق استراتيجي بالنسبة لها، وحرصها على تعزيز تواجدها في هذا السوق.

وتُعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا لإسبانيا، ويُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل البلاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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