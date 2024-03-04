ليب 24 LEAP.. استثمارات بقيمة 11.9 مليار دولار تُعزز مكانة المملكة كمركز للابتكار

شهد مؤتمر “ليب 24 LEAP” التقني الدولي، الذي انطلق في الرياض اليوم الاثنين، إعلانًا عن استثمارات تقنية ضخمة بقيمة 11.9 مليار دولار لدعم قطاعات التقنيات الناشئة والعميقة والابتكار والحوسبة السحابية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة.

تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة، وجذب الشركات التقنية الرائدة عالميًا، وتعزيز دورها كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُركز الاستثمارات المُعلنة على قطاعات حيوية تشمل التقنيات الناشئة والعميقة، والابتكار، والحوسبة السحابية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى:

دعم الشركات الناشئة، من خلال توفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق أعمالها وابتكار حلول تقنية تُلبي احتياجات السوق.

جذب الشركات العالمية، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة تُشجع الشركات الرائدة على تأسيس وجودها في المملكة.

تنمية المهارات الوطنية، من خلال برامج تدريبية تُزوّد المواهب السعودية بالمهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في مسيرة التحول الرقمي.

أبرز الشركات المُشاركة في هذه الاستثمارات:

Amazon Web Services: استثمار 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة.

استثمار 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة. IBM: استثمار 250 مليون دولار لإنشاء أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة.

استثمار 250 مليون دولار لإنشاء أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة. ServiceNow: استثمار 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة.

استثمار 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة. Datavolt: استثمار 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في المملكة.

استثمار 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في المملكة. DELL: افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

أرامكو تُطلق نموذجًا ثوريًا للذكاء الاصطناعي

وأعلنت أرامكو، خلال المؤتمر، عن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في القطاع الصناعي “aramcoMETABRAIN”. ويُمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُؤكد على التزام أرامكو بتطوير تقنيات ثورية تُساهم في تحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.

المختبر السعودي للابتكار SAIL

وأعلنت السعودية أيضًا عن إنشاء المختبر السعودي للابتكار “SAIL” كمركز وطني متكامل للابتكار، يهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة وتوفير بيئة حاضنة لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم.