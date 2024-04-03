لونيت أبوظبي تستحوذ على 40% من أصول أدكوب

استحوذت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي على حصة 40% في أصول البنية التحتية لشركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من شركتي “بلاك روك” و”كيه.كيه.آر”.

وذكرت لونيت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن عملية الاستحواذ تمت من جانب أحد صناديقها، وإن التنفيذ تم من خلال شراء حصة 100 في المئة في شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بشكل مشترك لصناديق تديرها شركتا “بلاك روك”، و”كيه.كيه.آر”.

ولم يتم الكشف عن شروط ولا قيمة الصفقة.

وقال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة لونيت، إن “استثمار لونيت في أدكوب يتماشى مع إستراتيجية لونيت الرأسمالية طويلة المدى لتحديد أصول البنية التحتية المتميزة والاستثمار فيها. كما يمثل فرصة للاستثمار في الأصول الأساسية في أبوظبي ويظهر ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتم تأسيس شركة “أدكوب” في عام 2019، لتأجير حصص ملكية أدنوك في 22 خط أنابيب، لنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك لمدة 23 عاماً. وتشمل خطوط الأنابيب 17 خطاً برياً و5 خطوط أنابيب بحرية، وتغطي 806 كيلومترات وبطاقة إجمالية تبلغ 18 مليون برميل يومياً. وتلعب “أدكوب” دوراً مهماً في أسواق الطاقة العالمية من خلال ربط احتياطيات الطاقة بمحطات التصدير، وبالتالي ضمان إمدادات الطاقة للعملاء الرئيسيين على مستوى العالم.

وقد تم الإعلان في 15 أيلول / سبتمبر 2023 عن إطلاق “لونيت” (Lunate ) بإجمالي قيمة أصول تديرها تتجاوز 50 مليار دولار.

وقد وقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.

وتستثمر «لونيت» في الاسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.