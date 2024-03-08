لوسيد تتجه لجولة جديدة من التمويل الخارجي في 2025

أعلنت شركة لوسيد موتورز، الشركة الناشئة للسيارات الكهربائية، عن حتمية جمع الأموال لأعمالها في جولة جديدة من التمويل الخارجي، خلال العام المقبل.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز، في تصريحات لصحيفة فايننشيال تايمز في معرض جنيف للسيارات: من المحتم أن نحتاج إلى زيادة رأس المال في المستقبل عبر جولة جديدة من التمويل الخارجي، “إنها مجرد مسألة متى”.. “علينا أن نختار لحظتنا.”

لوسيد تحتاج جولة جديدة من التمويل الخارجي

وتسعى لوسيد، المملوكة بنسبة 60% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتحجيم كل جانب من جوانب التكلفة، من أجل خفض الإنفاق، وزيادة إنتاج سياراتها الكهربائية الفاخرة في مصنعها في أريزونا.

وتابع أنه في حين أن الشركة لديها ما يكفي من المال لتستمر حتى عام 2025، فإنها ستحتاج إلى جمع الأموال مرة أخرى.

كان لدى شركة Lucid، نحو 4.78 مليار دولار من النقد في نهاية عام 2023، وتنفق “حوالي مليار دولار في الربع الواحد”.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 5.4 مليار دولار في الأعمال، بما في ذلك 1.8 مليار دولار العام الماضي، كجزء من عملية جمع أموال بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال رولينسون، إنه رغم كون صندوق الاستثمارات العامة مالكًا “طويل الأمد”، لكن “إذا تبنيت عقلية مفادها أن هناك ثروة لا نهاية لها من الصندوق، فهذا أمر خطير للغاية، وهو أمر لن أفعله أبدًا “.

“التزام السعودية تجاه لوسيد يأتي ضمن استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط مع التركيز بشكل أكبر في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا” وفق رولينسون.

خسائر لوسيد خلال السنوات الماضية

شركة Lucid، تعد من بين أكثر من 12 شركة ناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي دخلت السوق في الـ4 سنوات الماضية، والتي عانت جميعها من الإنتاج، والتمويل.

وانخفضت أسهمها بنسبة 17% في فبراير الماضي، بعد أن أعلنت عن مبيعات أضعف، وخفضت توقعاتها للعام 2025.

وبلغت خسائرها نحو 2.8 مليار دولار في عام 2023، وهو أمر أرجعه رولينسون جزئيا إلى المعالجة المحاسبية لمصنعها.

إجمالا، خسر سهم لوسيد نحو 75% من قيمته منذ إدراجه في 2021، وهذا يعد انخفاضًا أقل من العديد من شركات السيارات الكهربائية الناشئة الأخرى، والتي تعرض بعضها للإفلاس.

تميز لوسيد في تكنولوجيا البطاريات

ووفق بيانات شركة Lucid، فإن تكنولوجيا بطاريتها تميزها عن غيرها.

وأوضح رولينسون أنها “قابلة للتطوير بشكل كبير، لكن الشركة لم تصل إلى نطاق واسع بعد في هذه التكنولوجيا”.

وحاليا تركز شركة Lucid، على خفض تكاليف الإنتاج والتي تشمل عدة تدابير لتقليل الإنفاق التشغيلي منها “جمع الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد، والنظر في فاتورة المواد”.