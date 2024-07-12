لندن تتفوق على باريس كأكبر منطقة في أوروبا للاستثمار الأجنبي

تفوقت لندن على باريس العام الماضي كأكبر منطقة في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، لكن العديد من المناطق الأخرى في المملكة المتحدة شهدت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لبيانات تبرز التحدي الذي يواجه الحكومة الجديدة لنشر التنمية في جميع أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت شركة المحاسبة “إرنست ويونغ” إن الأرقام الإقليمية من مسحها السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر أظهرت أن لندن اجتذبت 359 مشروعاً أجنبياً، بزيادة 20% عن عام 2022 وأعلى إجمالي سنوي منذ عام 2019، بقيادة التكنولوجيا والخدمات المالية.

وهذا ما جعل العاصمة البريطانية المنطقة الولى في أوروبا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في عام 2023، متفوقة على باريس والمناطق المحيطة بها التي سجلت 300 مشروع أجنبي.

وشهدت اسكتلندا – بمساعدة نمو صناعة طاقة الرياح – وويست ميدلاندز زيادات بنسبة 14% و72% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت ويلز وأيرلندا الشمالية وإيست ميدلاندز انخفاضات كبيرة، كما اجتذبت المناطق في شمال إنجلترا استثمارات جديدة أقل من الخارج مقارنة بعام 2022.

وقال بيتر أرنولد، كبير الاقتصاديين البريطانيين في “إرنست ويونغ”، إن زيادة بنسبة 6% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة المتحدة بشكل عام يمكن أن يعكس انحسار الاضطرابات السياسية في عام 2023 بعد أن كان لبريطانيا ثلاثة رؤساء وزراء مختلفين في عام 2022”.