فريق التحرير by فريق التحرير

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كيو القابضة تنجز الاستحواذ على أدنيك ومدن وشركات وأصول

ستساهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال مجموعة كيو القابضة إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي عن طريق إصدار 9,491,481,482 سهم

فريق التحرير by فريق التحرير

أنجزت مجموعة كيو القابضة اتفاقية بيع وشراء مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ مجموعة كيو القابضة على 100% من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.
كما تشمل الصفقة أيضاً إصدار إجمالي 25,627,000,000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية التي ستحصل على 17,087,770,000 سندات قابلة للتحويل إلى 6,328,803,704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة آي إتش سي كابيتال القابضة التي ستحصل على 8,539,230,000 سندات قابلة للتحويل إلى 3,162,677,778 سهم جديد في رأس مال الشركة وذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.

وستساهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال الشركة إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي عن طريق إصدار 9,491,481,482 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل من المؤسستين. وتعكس زيادة رأس المال الناتجة عن الاتفاقية، التزام مجموعة كيو القابضة بالنمو المستدام، وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جديدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...