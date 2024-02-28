كيو القابضة تنجز الاستحواذ على أدنيك ومدن وشركات وأصول

أنجزت مجموعة كيو القابضة اتفاقية بيع وشراء مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ مجموعة كيو القابضة على 100% من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.

كما تشمل الصفقة أيضاً إصدار إجمالي 25,627,000,000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية التي ستحصل على 17,087,770,000 سندات قابلة للتحويل إلى 6,328,803,704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة آي إتش سي كابيتال القابضة التي ستحصل على 8,539,230,000 سندات قابلة للتحويل إلى 3,162,677,778 سهم جديد في رأس مال الشركة وذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.

وستساهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال الشركة إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي عن طريق إصدار 9,491,481,482 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل من المؤسستين. وتعكس زيادة رأس المال الناتجة عن الاتفاقية، التزام مجموعة كيو القابضة بالنمو المستدام، وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جديدة.