“كونوكو فيليبس” تشتري “ماراثون أويل” بـ 22.5 مليار دولار

وافقت شركة “كونوكو فيليبس“، أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في الولايات المتحدة، على شراء شركة “ماراثون أويل” مقابل 22.5 مليار دولار، وهي الأحدث في سلسلة من الصفقات الضخمة في صناعة الطاقة.

وكانت صناعة النفط والغاز الأمريكية تركب موجة اندماج على مدى العامين الماضيين حيث تتطلع الشركات إلى تعزيز الاحتياطيات وإنشاء وفورات الحجم. وكان العام الماضي واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً، حيث تم إبرام صفقات بقيمة 250 مليار دولار. واستمر الزخم حتى هذا العام مع استمرار سوق الأسهم في الازدهار ومع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أرقام قياسية جديدة.

ويعادل عرض جميع الأسهم 30.33 دولار لكل سهم في ماراثون، بعلاوة تقارب 15% عن إغلاق السهم يوم الثلاثاء، وفقاً لحسابات رويترز. ومن المتوقع إغلاق الصفقة، التي تتضمن 5.4 مليار دولار من ديون ماراثون، في الربع الأخير من عام 2024.

وارتفعت أسهم شركة “ماراثون أويل” بنسبة 9% إلى 28.85 دولار، بينما انخفضت أسهم “كونوكو فيليبس” بنسبة 3.8% إلى 115.10 دولار في التعاملات الصباحية.

وتتوقع شركة “كونوكو فيليبس” تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الأول الكامل بعد إتمام الصفقة. وتضيف عملية الاستحواذ أكثر من 2 مليار برميل من الاحتياطيات إلى محفظتها.

وتتناسب صفقة كونوكو فيليبس – ماراثون أويل كورب تماماً مع اتجاه الدمج في النفط الأمريكي، ولكنها توفر أيضاً لمحة عن توازن القوى المتغير في الصناعة العالمية.

وبعد إعلان الأمس، تتجه شركة كونوكو فيليبس نحو قيمة سوقية تزيد عن 150 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية الحالية لشركة بريتيش بتروليوم البالغة 103 مليارات دولار.