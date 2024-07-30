كوفيسترو الألمانية تعلن قريباً مستجدات الصفقة مع أدنوك

توقعت شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات اليوم الثلاثاء الإعلان في وقت قريب نسبيا عن آخر المستجدات المتعلقة بصفقة محتملة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك بعد خفض الحد الأقصى لتوقعات أرباحها، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وذكر كريستيان باير المدير المالي لكوفيسترو في مقابلة مع رويترز أن “المحادثات مع أدنوك مستمرة بطريقة بناءة جدا، نتوقع الإعلان عن آخر المستجدات في وقت قريب نسبيا”.

وقالت كوفيسترو في حزيران / يونيو إنها تكثف المحادثات مع أدنوك بعدما قدمت شركة الطاقة الإماراتية عرض استحواذ محسن بقيمة 11.7 مليار يورو (12.7 مليار دولار) بعد أكثر من عام على التواصل معها.

وتتوقع الشركة الألمانية أن تبلغ أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2024 ما بين مليار و1.4 مليار يورو (1.1 مليار و1.5 مليار دولار)، في تخفيض للحد الأقصى للأرباح من 1.6 مليار يورو، مستشهدة بالبيئة الاقتصادية الصعبة.

وقالت الشركة، التي تشمل منتجاتها الرئيسية المواد الكيماوية الرغوية المستخدمة في الحشايا ومقاعد السيارات والعزل للمباني، إن هبوط أسعار المواد الخام لم يعوض انخفاض متوسط أسعار المبيعات المرتبط بالطلب إلا جزئيا.

وانخفضت أرباح كوفيسترو قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 16.9 بالمئة إلى 320 مليون يورو في الربع الثالث من نيسان / أبريل إلى يونيو، لتفوق متوسط تقديرات المحللين البالغ 311 مليون يورو في استطلاع قدمته الشركة.

وانخفضت مبيعات الربع الثاني 0.8 بالمئة عن العام الماضي إلى 3.69 مليار يورو بما يتماشى مع متوسط الآراء في الاستطلاع.