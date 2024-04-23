كور انترناشونال تعتزم استثمار 5 مليارات درهم في الإمارات

تعتزم مجموعة “كور انترناشونال القابضة” ضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات درهم، في مشاريع جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من خلال الشركات التابعة لها، وذلك للاستفادة من الفرص المتنامية والتسهيلات المميّزة التي تقدّمها الدولة وفي إطار تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة في القطاعات الحيوية والخدماتية.

وذكر الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “كور إنترناشيونال القابضة” أن الحزم الاستثمارية الجديدة تأتي لإثراء المحفظة الاستثمارية للمجموعة في القطاعات الرئيسية والتي تتضمن التعليم والتطوير العقاري وإدارة الأصول المالية.

وأكد الحرص على أن يمثل كل استثمار جديد مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031).

وقال هاني صبري، الرئيس التنفيذي لـ”كور انترناشونال القابضة”، إن الاستثمار الجديد يمثل زيادة كبيرة في استثمارات المجموعة في قطاع التعليم والنشر العلمي من خلال ذراعها التعليمية، ويتمثل في التوسع في برامج التعليم بكافة مراحله بدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع الاقليمي وكذلك التوسع في مجال النشر العلمي الإلكتروني وهو أحد الصناعات سريعة التطور في الفترة الأخيرة حيث يصل حجم مبيعاته العالمية إلى 19 مليار دولار سنوياً.

وقال إن المجموعة تسعى إلى:

التوسع في التطوير العقاري من خلال شركة “ارا” للتطوير العقاري الذراع العقارية للمجموعة، عن طريق الاستثمار وتملّك الأراضي بدولة الإمارات وخارجها بغرض تطويرها وكذلك إدارة المشاريع العملاقة والتي تهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة متكاملة لتقدّم الرفاهية المستهدفة للعملاء، إلى جانب دراسة التوسع الاقليمي وخاصة في السوق السعودي.

الاستثمار في مجال الطاقة خاصة الطاقة المتجددة الذي يعد أحد إستراتيجيات المجموعة لما يمثله من أهمية بالغة بحيث يجمع بين الاستدامة البيئية والفرص الاقتصادية المجدية.

تقديم خدمة إدارة الأصول والاستشارات المالية والاستثمارات الخاصة وذلك عن طريق ذراعها للخدمات المالية والمسجلة بسوق أبوظبي العالمي.

وقال صبري إن الاستثمار في أسواق رأس المال يعد أحد الأنشطة الرئيسية للمجموعة من خلال شركة ”الوقن كابيتال” وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة ونعمل من خلال الاستثمار طويل الأمد في شركات المساهمة العامة بصورة شريك إستراتيجي على المساهمة بشكل أكبر في تطويرها والنهوض بنشاطها.