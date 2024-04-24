صندوق المال كابيتال ريت يعزز مركزه المالي بـ 180 مليون درهم

نجح صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، في استكمال عملية إصدار حقوق الأولوية، مُحققًا زيادة في حقوق الملكية بقيمة 180 مليون درهم إماراتي.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: “يُعدّ إصدار حقوق الأولوية هذا خطوة هامّة في رحلتنا، ونحن سعداء باستكماله بنجاح، خاصةً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

وتُتيح هذه الزيادة في رأس المال لصندوق المال كابيتال ريت:

تعزيز قدرته على الاستحواذ على أصول تعليمية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي، ليصل إجمالي قاعدة الأصول إلى ما يقارب 1 مليار درهم إماراتي.

دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، مع التركيز على الاستثمار في أحد الأصول التعليمية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى منشأة للرعاية الصحية في وقت لاحق من العام.

ضمان أن يكون العقار مؤجرًا ويدر دخلًا مستدامًا على مدى 15 إلى 20 عامًا.