قفزة نوعية للاستثمارات الصينية في السعودية خلال 2023

شهدت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023، حيث تضاعفت لتصل إلى 28.9 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في عام 2022.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الاستثمارات الصينية التي ضخت 16.8 مليار دولار في المملكة خلال العام، أي بزيادة قدرها 1000% عن عام 2022.

وتركزت الاستثمارات الصينية بشكل رئيسي على قطاعات النمو الاقتصادي غير النفطي، مثل أشباه الموصلات والسيارات والمعادن.

وتستهدف المملكة جذب ما يزيد عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، وذلك كجزء من خططها لتنويع الاقتصاد.

وبشكل عام، تصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في السعودية خلال عام 2023، تلتها الولايات المتحدة بمبلغ 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات بمبلغ 2.67 مليار دولار، والكويت بمبلغ 949 مليون دولار، وهونغ كونغ بمبلغ 796 مليون دولار.

وحصل قطاع العقارات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام، حيث بلغت قيمتها 10.4 مليار دولار، تلاه قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 3.2 مليار دولار، وقطاع الاتصالات بقيمة 2.1 مليار دولار.

ومن أهم الصفقات التي تم إبرامها خلال عام 2023، استثمار شركة “GCL Technology” الصينية بمبلغ 763 مليون دولار في مشروع تصنيع في قطاع المواد الكيميائية، واستثمار شركة “Oracle” الأميركية بمبلغ 950 مليون دولار في مشروعين لإنشاء منطقة سحابية عامة جديدة في الرياض وتوسيع سعة منطقتها السحابية في جدة.