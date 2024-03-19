2.5 تريليون دولار.. قفزة نوعية للاستثمارات الإماراتية في الخارج

بلغت قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، نحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، بحسب ما أفاد به جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وتعد هذه القفزة الهائلة في حجم الاستثمارات الخارجية شهادة على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتُعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.

وتُشير التوقعات إلى استمرار نمو الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال السنوات القادمة، مدعومةً بعوامل متعددة، منها:

السياسات الاقتصادية المُشجعة التي تتبناها الدولة، والتي تُوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

التنوع الكبير في قطاعات الاستثمار الإماراتي، والذي يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والتصنيع والخدمات المالية والعقارات.

التركيز على الأسواق الناشئة، والتي تُقدم فرصًا واعدة للنمو والربح.

وتعتبر “صفقة رأس الحكمة” التي وقعتها الإمارات مع مصر مؤخرًا مثالًا بارزًا على التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الخارجي. وتُعدّ هذه الصفقة أكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخ مصر، بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.

وتُؤكد هذه الصفقة على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، وتُمثل نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين الدول العربية الشقيقة.