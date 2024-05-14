فريق التحرير by فريق التحرير

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قطر تستثمر في صندوق “أرديان” الفرنسي

ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار،

فريق التحرير by فريق التحرير
مقر جهاز قطر للاستثمار
مقر جهاز قطر للاستثمار

يخطط جهاز قطر للاستثمار للمشاركة كمستثمر رئيسي في صندوق “أرديان” الفرنسي لأشباه الموصلات، وهو صندوق أنشأته شركة الأسهم الخاصة الفرنسية “أرديان” للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية في مختلف أنحاء أوروبا، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” اليوم.

وقال الصندوق السيادي القطري إن هذه الخطوة تعكس “إيمانه بتغلغل أشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات الرقمية والخضراء عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل والتكنولوجيا الاستهلاكية”، لكنه لم يكشف عن شروط الصفقة.

كما يعمل الجهاز على زيادة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وقيادة جولات التمويل التي تجريها شركات القطاع، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى تنويع اقتصادها. واستثمر الصندوق بالفعل في شركة “كوكوساي إلكتريك”، وهي شركة لتصنيع أشباه الموصلات، كما استحوذ على حصة أقلية في تلك الشركة العام الماضي.

وارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...