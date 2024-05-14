قطر تستثمر في صندوق “أرديان” الفرنسي

يخطط جهاز قطر للاستثمار للمشاركة كمستثمر رئيسي في صندوق “أرديان” الفرنسي لأشباه الموصلات، وهو صندوق أنشأته شركة الأسهم الخاصة الفرنسية “أرديان” للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية في مختلف أنحاء أوروبا، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” اليوم.

وقال الصندوق السيادي القطري إن هذه الخطوة تعكس “إيمانه بتغلغل أشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات الرقمية والخضراء عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل والتكنولوجيا الاستهلاكية”، لكنه لم يكشف عن شروط الصفقة.

كما يعمل الجهاز على زيادة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وقيادة جولات التمويل التي تجريها شركات القطاع، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى تنويع اقتصادها. واستثمر الصندوق بالفعل في شركة “كوكوساي إلكتريك”، وهي شركة لتصنيع أشباه الموصلات، كما استحوذ على حصة أقلية في تلك الشركة العام الماضي.

وارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا.