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قطر تتطلع إلى فرص استثمارية في الصين

تدرس قطر فرصة الاستثمار في عدة قطاعات في الصين عبر شركاتها ومؤسساتها العامة والخاصة

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر تتطلع إلى فرص استثمارية في الصين

كشف عبد الله الكواري، رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي في “جهاز قطر للاستثمار“، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أن الجهاز يدرس إمكانية الاستثمار في الصين في عدة قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وفقاً لوكالة “رويترز“.

أضاف الكواري الخميس، خلال قمة كايشين في بكين أن هذه الفرص يمكن أن تشمل الشركات العامة والخاصة في قطر.

الصين ليست هدف قطر وحدها

وانتعشت أنشطة مستثمري الشرق الأوسط في الصين فيما تسعى دول مثل السعودية إلى خفض الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات الجديدة من خلال شراكات مع الشركات الصينية.

وأعلن مشترون من الخليج عن 13 عملية استحواذ على أهداف صينية منذ بداية العام، مقارنة بعملية استحواذ واحدة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من أي عام آخر منذ عام 1980 على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتسعى الصناديق الصينية أيضا إلى مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط، فيما تدفع الظروف غير المواتية، مثل التوتر الدبلوماسي، العديد من المستثمرين الأميركيين إلى مغادرة البلاد. وقالت صناديق صينية عديد للاستثمار في الأسهم، وبينها صناديق تحوط وصناديق استثمار مشترك، لـ”رويترز” إنها زارت الشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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