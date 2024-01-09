لتسهيل مشاركة الشركات الخاصة.. مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية للتعاون في قطاع التعدين

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين.

وقع المذكرة كلا طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية المصري، وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذي تستضيفه مدينة الرياض السعودية وتستمر حتى 11 يناير الجاري.

وقال وزير البترول المصري، إن قطاع التعدين المصري يشهد نجاحات على مستوى المناخ الاستثماري، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

وأكد اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.

من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على أن هناك رغبةً من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين.

وقال إنه بموجب هذه المذكرة ستتاح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.