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فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية

أكدت وكالة فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية في مصر من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

فريق التحرير by فريق التحرير

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند (B-)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد وافق صندوق النقد الدولي في شهر آذار / مارس الماضي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

كما حصلت مصر في شباط / فبراير الماضي على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وأكدت وكالة فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأشارت فيتش في بيان إلى أن “مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي… وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026”.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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