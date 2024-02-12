فودافون مصر تضاعف حصتها في “بساطة”

قررت شركة “فودافون مصر“، رفع حصتها في منصة بساطة القابضة للمدفوعات المالية التابعة لشركة بي إنفستمنتس من نسبة 10% الحالية إلى 20%، عبر زيادة رأس المال.

وذكرت شركة بي إنفستمنتس في إفصاح للبورصة أن الصفقة الآن في مرحلة انتظار موافقة البنك المركزي المصري، للمضي قدما فيها، ولم تكشف عن أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر لبلومبرغ ، أن الحصول على الموافقة النهائية للبنك المركزي المصري وإتمام الصفقة سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري.

منصة بساطة

وتأسست منصة بساطة، ابتكار سابقا، كمشروع مشترك بين “بي إنفستمنتس” و”بي بي إي بارتنرز”، و”إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية في عام 2017.

ويقدم ذراع المدفوعات الإلكترونية التابع لبساطة أجهزة نقاط البيع للتجار، ويمكن المستهلكين عبر تطبيقه الخاص “بساطة باي” من دفع الفواتير، وإجراء معاملات أخرى عن بعد.

فودافون مصر تستحوذ على الحصة الأولي

وفي أبريل 2022، كانت فودافون مصر قد استحوذت على حصتها الحالية البالغة 10% في الشركة، التي كانت منقسمة بين شركتي “مصاري” و”بي إنفستمنتس” قبل دمجهما تحت اسم بساطة.

ولاحقا أعلنت فودافون نيتها الاستحواذ على 20% من شركة بساطة وفقا لمذكرة التفاهم الأولية الموقعة في عام 2021. وكان من المقرر أن تتم عملية الاستحواذ على مرحلتين، إذ ستشتري فودافون حصة الـ 10% المتبقية بعد أن تحصل على الموافقة النهائية، حسبما ذكرت مواقع محلية.