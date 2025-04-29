“غولي 2”.. مشروع مشترك بين “أرامكو” و”سينوبك” بقيمة 4 مليارات دولار

كشفت شركة “سينوبك” الصينية الحكومية اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية مع وحدة تابعة لشركة “أرامكو” السعودية لتأسيس مشروع مشترك، يهدف إلى تشغيل الموانئ ونقل النفط الخام إلى جانب تقديم خدمات أخرى ذات صلة.

وذكرت “سينوبك” في بيان نقلته وكالة “رويترز” أن رأس المال المسجل للمشروع المشترك يبلغ نحو 28.80 مليار يوان (ما يعادل 3.95 مليار دولار أمريكي). وتم توقيع الاتفاقية بين “سينوبك”، وشركتها التابعة “فوجيان للبتروكيماويات المحدودة”، ووحدة “أرامكو آسيا سنغافورة”.

تفاصيل مشروع غولي 2

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يحمل المشروع الجديد المشترك بين أرامكو السعودية وسينوبك الصينية اسم “غولي 2″، وهو عبارة عن مصفاة ضخمة ومجمع للبتروكيماويات، سيكون موقعه في مقاطعة فوجيان الصينية.

وبموجب الاتفاق، ستساهم “سينوبك” وشركتها التابعة بمبالغ قدرها 7.20 مليار يوان و14.40 مليار يوان نقدًا على التوالي، بينما ستضخ “أرامكو آسيا سنغافورة” ما يمثل 25% من رأس المال المسجل للمشروع.

وسيتولى المشروع المشترك الجديد، الذي يحمل اسم “فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيماويات”، مهام تشغيل الموانئ، نقل النفط الخام، وتنفيذ أنشطة أخرى ضمن مجمع التكرير والبتروكيماويات الواقع في منطقة التنمية الاقتصادية بميناء “جولي” بمدينة “تشانغتشو” في إقليم “فوجيان” الصيني.

توسيع نشاط البتروكيماويات

بدأت شركتا “سينوبك” الصينية و”أرامكو السعودية” أعمال تشييد المجمع في نوفمبر من العام الماضي، ضمن خطة “أرامكو” الاستراتيجية لتوسيع أنشطتها في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق خارج المملكة، بالإضافة إلى توريد نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى الصين لدعم استثماراتها في قطاع تحويل النفط إلى منتجات كيماوية.

وفي بيان منفصل، أعلنت سينوبك يوم الاثنين عن انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنسبة 27.6% وفقًا لمعايير المحاسبة الصينية.

يُشار إلى أن المشروع الجديد المشترك بين “أرامكو” السعودية و”سينوبك” الصينية يأتي استكمالًا لاتفاق سابق بين الشركتين العالميتين لتعزيز خطة توسعة مصفاة “ياسرف”، المشروع المشترك القائم بينهما في مدينة ينبع السعودية.

ويمثل هذا التعاون امتدادًا لاستراتيجية “أرامكو” لتعزيز حضورها في قطاع البتروكيماويات العالمي، الذي يتمتع بقاعدة سوقية واسعة. ويعزز المشروع من مساهمة “أرامكو” في تطوير صناعة البتروكيماويات، وفقًا لما أوردته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت “أرامكو” قد وقّعت اتفاقية إطارية مع “سينوبك” والشركة المشتركة بينهما “ينبع أرامكو سينوبك للتكرير” (ياسرف)، بهدف دعم الدراسات الهندسية الرامية إلى تطوير مجمع متكامل للبتروكيماويات.

ويشمل المشروع إضافة وحدة بتروكيميائية متطورة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تكسير بخاري كبيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب مجموعة من المشتقات البتروكيماوية المتكاملة ضمن المجمع الحالي.