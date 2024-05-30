فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

غوغل تستثمر ملياري دولار في ماليزيا

يعزز استثمار غوغل الضخم في ماليزيا مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

فريق التحرير by فريق التحرير
غوغل

أعلنت الحكومة الماليزية عن استثمار ضخم لشركة غوغل بقيمة ملياري دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا في ماليزيا، بما في ذلك استثمار مايكروسوفت بقيمة 2.2 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

سيدعم استثمار غوغل 26500 وظيفة في مختلف القطاعات في ماليزيا، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز مركز البيانات والمنطقة السحابية طموحات ماليزيا الرقمية المحددة في مشروعها الرئيسي لعام 2030.

يأتي هذا الاستثمار في إطار جهود الحكومة الماليزية لجذب استثمارات بقيمة 107 مليارات دولار على الأقل لقطاع أشباه الموصلات، بالإضافة إلى خطط لبناء أكبر مجمع لتصميم الدوائر المتكاملة في جنوب شرق آسيا.

من المتوقع أن يلعب مركز البيانات الجديد دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية السحابية في ماليزيا وتوفير خدمات عالية الأداء ومنخفضة البطء وتحليلات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والشركات الناشئة ومؤسسات القطاع العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...