غوغل تستثمر ملياري دولار في ماليزيا

أعلنت الحكومة الماليزية عن استثمار ضخم لشركة غوغل بقيمة ملياري دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا في ماليزيا، بما في ذلك استثمار مايكروسوفت بقيمة 2.2 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

سيدعم استثمار غوغل 26500 وظيفة في مختلف القطاعات في ماليزيا، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز مركز البيانات والمنطقة السحابية طموحات ماليزيا الرقمية المحددة في مشروعها الرئيسي لعام 2030.

يأتي هذا الاستثمار في إطار جهود الحكومة الماليزية لجذب استثمارات بقيمة 107 مليارات دولار على الأقل لقطاع أشباه الموصلات، بالإضافة إلى خطط لبناء أكبر مجمع لتصميم الدوائر المتكاملة في جنوب شرق آسيا.

من المتوقع أن يلعب مركز البيانات الجديد دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية السحابية في ماليزيا وتوفير خدمات عالية الأداء ومنخفضة البطء وتحليلات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والشركات الناشئة ومؤسسات القطاع العام.