فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار عُمان

جهاز الاستثمار العُماني يُطلق صندوقًا استثماريًا جديدًا برأس مال 5.2 مليار دولار

يُعد صندوق “عُمان المستقبل” أداة استثمارية مهمة تهدف إلى دعم الأهداف الوطنية للنهوض بقطاعات اقتصادية مستهدفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تمويل مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية ودعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

فريق التحرير by فريق التحرير
سلطنة عُمان

أطلق جهاز الاستثمار العُماني “صندوق عُمان المستقبل” برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار أمريكي). ويُعدّ هذا الصندوق خطوة استراتيجية هامّة تُعزّز من دور جهاز الاستثمار العُماني في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي.

يُقسّم رأس مال الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنويًا. ويُخصص 90% من هذا الرأس مال للاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية داخل سلطنة عُمان، سواء كانت مشاريع جديدة أو قائمة. بينما يُخصص 7% لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3% لدعم الشركات الناشئة.

يعمل الصندوق مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية، بما في ذلك الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. ويركز على تقديم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي:

  • السياحة
  • الصناعة والإنتاج
  • الطاقة الخضراء
  • الثروة السمكية
  • الزراعة
  • الموانئ والخدمات اللوجستية
  • التعدين
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يُعدّ صندوق عُمان المستقبل مُمكّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب. فهو يساهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان.

يقدم الصندوق خدماته عبر المنصة الإلكترونية (https://futurefund.om/futurefund/) التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل. ويتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار الذي سيحال للفريق المختص للنظر فيه. وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه.

يخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني، والتي أهّلته لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...