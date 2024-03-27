جهاز الاستثمار العُماني يُطلق صندوقًا استثماريًا جديدًا برأس مال 5.2 مليار دولار

أطلق جهاز الاستثمار العُماني “صندوق عُمان المستقبل” برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار أمريكي). ويُعدّ هذا الصندوق خطوة استراتيجية هامّة تُعزّز من دور جهاز الاستثمار العُماني في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي.

يُقسّم رأس مال الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنويًا. ويُخصص 90% من هذا الرأس مال للاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية داخل سلطنة عُمان، سواء كانت مشاريع جديدة أو قائمة. بينما يُخصص 7% لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3% لدعم الشركات الناشئة.

يعمل الصندوق مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية، بما في ذلك الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. ويركز على تقديم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي:

السياحة

الصناعة والإنتاج

الطاقة الخضراء

الثروة السمكية

الزراعة

الموانئ والخدمات اللوجستية

التعدين

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يُعدّ صندوق عُمان المستقبل مُمكّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب. فهو يساهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان.

يقدم الصندوق خدماته عبر المنصة الإلكترونية (https://futurefund.om/futurefund/) التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل. ويتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار الذي سيحال للفريق المختص للنظر فيه. وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه.

يخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني، والتي أهّلته لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م