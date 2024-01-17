فريق التحرير by فريق التحرير

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بقيمة 5.2 مليار دولار.. عُمان تطلق صندوقاً لتشجيع الاستثمار

يقدم صندوق عُمان المستقبل خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل ثمانية قطاعات

فريق التحرير by فريق التحرير
سلطنة عُمان

أطلق جهاز الاستثمار في سلطنة عُمان، الأربعاء، صندوق عُمان المستقبل، برأس مال يبلغ ملياري ريال  (5.2 مليار دولار) يقسم على مدى 5 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمارات في الشركات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية تشمل خدملت الصندوق 8 قطاعات مستهدفة هي:

  • السياحة
  • الصناعة والإنتاج
  • الطاقة الخضراء
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • الموانئ والخدمات اللوجستية
  • التعدين
  • الثروة السمكية
  • الزراعة

وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يهدف إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وأنه سيُسهم في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، وسيدعم جميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشروعات في سلطنة عُمان، سواء كانت هذه المشروعات، تقوم بها شركات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أو من مبادرات القطاع الخاص الأجنبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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