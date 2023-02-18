عرض قطري رسمي لشراء مانشستر يونايتد

أكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي تقديم عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد 100%، وأصدر بيانًا قال فيه إنه يعتزم شراء نادي أولد ترافورد بالكامل وإعادة الشياطين الحمر إلى “أمجاد سابقة داخل وخارج الملعب”.

كان مساء الجمعة هو الموعد النهائي لتأكيد العروض لشراء الفريق الذي يحتل المرتبة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أعلنت عائلة جليزر في نوفمبر / تشرين الثاني أنها تفكر في بيع النادي كخيار واحد للمستقبل.

وجاء في بيان أصدره الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أنه “تقدم بعرض لشراء 100 في المائة من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. ويخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء – سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى”.

وأشار إلى أن العرض سيكون خالياً تماماً من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم التسعة الثانية ، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي. وتنطلق رؤية العرض من شهرة نادي مانشستر يونايتد بتميزه في كرة القدم، وباعتباره أعظم نادي كرة قدم في العالم”.

وذكر البيان أنه سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل حول العرض في حال حصول أي تطورات تتعلق بالعرض”.