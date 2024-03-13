قالت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تلقت عرض استحواذ من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، للاستحواذ على 3 شركات تابعة لها.

ولم يتم تقديم تفاصيل حول الأسعار، في عرض الاستحواذ.

ألفا ظبي تتلقى عرض استحواذ على 3 شركات تابعة

واستحوذت شركة ألفا ظبي القابضة، على حصة 36.4% في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، العام الماضي في صفقة بقيمة 730 مليون درهم.

وجعلت عملية الاستحواذ شركة Alpha Dhabi، أكبر مساهم منفرد في الشركة.

ماذا يضم عرض الاستحواذ؟

والشركات التي يضمها عرض الاستحواذ عليها، هي “إي دي إتش هوسبيتاليتي أر أس سي ليمتد”، و”مربان هوليندغ إنك” و”هيل فيو ريزورتس”، كانت في الأصل جزءًا من محفظة أصول Murban، ولكن تم دمجها في ألفا ظبي بعد استحواذها على Murban مرة أخرى في عام 2021.

من المقرر أن يناقش مجلس إدارة Alpha Dhabi، العرض، ويوافق عليه يوم الخميس المقبل، حسبما جاء في الإفصاح.