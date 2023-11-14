طيران الإمارات تستثمر 950 مليون دولار في منشأة هندسية جديدة

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن استثمار طيران الإمارات لبناء منشأة هندسية جديدة ومتطورة في دبي ورلد سنترال.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً: “يسعدني أن أعلن عن استثمار طيران الإمارات الضخم بقيمة 950 مليون دولار أميركي لبناء منشأة هندسية جديدة ومتطورة في دبي ورلد سنترال DWC.

وسوف تكون المنشأة الهندسية الجديدة، التي تزيد مساحتها على مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تقدماً بإدارة شركة طيران في مجال الطيران التجاري، كما ستعزز بشكل كبير البنية التحتية لطيران الإمارات في دبي.”

طيران الإمارات تطلب 95 طائرة إضافية

وكانت قد أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، عن تقدمها بطلب رسمي لشراء 95 طائرة إضافية من “بوينغ” خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، ليصل إجمالي طلبياتها الحالية إلى 295 طائرة.

وأشارت في بيان لها أن الطائرات المطلوبة هي ذات الجسم العريض، علماً أنها أكبر مشغل لهذا النوع من طائرات الركاب في العالم.

وبحسب البيان فقد التزمت الشركة بشراء طائرات من طراز بوينغ 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.