طرح 5 فرص استثمارية جديدة في الرياض

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خمس فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام وتطوير متنزهات وطنية في منطقة الرياض بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الغطاء النباتي ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية التي تم طرحها أمام القطاع الخاص في الرياض، تشمل أربعة فرص لتطوير الأنشطة الترفيهية والبيئية والسياحية، والحفاظ على الغطاء النباتي في متنزه وثيلان الوطني قطعة رقم (1 + 2)، بمساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين متر مربع في محافظة الدلم، وتطوير متنزه سعد الوطني جزء رقم (1)، بمساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع في محافظة رماح، وآخر موعد لاستلام العروض في الفرصتين في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة أن الفرص تتضمن أيضاً فرصة لتطوير متنزه مرات الوطني جزء رقم (1)، بمساحة تبلغ مليون متر مربع في محافظة مرات، وفرصة لتطوير متنزه أم الشقوق جزء رقم (1)، بمساحة تبلغ مليون متر مربع بمحافظة ثادق، وأخر موعد لاستلام العروض في الفرصتين في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى فرصة استثمارية لتربية وتسمين الحمام، بمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع في محافظة ضرماء؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم، وآخر موعد لاستلام العروض في 4 يناير/كانون الثاني 2026.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وتأتي هذه الفرص ضمن توجهات الوزارة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة والزراعة، وتعزيز مساهمته في تنمية المحتوى المحلي؛ بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.