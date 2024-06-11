صندوق واعد فنتشرز السعودي يستثمر في تندرد للذكاء الاصطناعي

استثمر صندوق “واعد فنتشرز” لرأس المال الجريء في شركة “أرامكو السعودية” المزيد من الأموال في شركة “تندرد” الناشئة ، التي يقع مقرها في الإمارات ويدعمها رائد الأعمال الأمريكي بيتر ثيل، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى تساعد في الحد من الانبعاثات، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ويعتبر هذا الاستثمار الثاني من نوعه لـ”واعد فنتشرز” في الشركة الناشئة، ويشير إلى إمكانية استخدام تقنية “تندرد” قريباً من قبل “أرامكو”، التي تسعى لخفض الانبعاثات في عملياتها وتعزيز استخدامها للذكاء الاصطناعي.

وقال أرجون موهان، الرئيس التنفيذي لشركة “تندرد”، في مقابلة مع “بلومبيرغ”: “نحن بصدد التعامل مع (أرامكو) ولدينا خطط قيد التنفيذ”.

وكان استثمار “واعد فنتشرز” جزءاً من جولة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار بقيادة “إيه بي مولر هولدينغز”، وهي شركة استثمارية مملوكة لعائلة الملياردير الدنماركي ميرسك وكيان مرتبط بشكل وثيق بعملاق الشحن “أيه بي مولر ميرسك”.

وأوضح موهان أن “ميرسك” يمكن أن تستخدم تقنية “تندرد” أيضاً، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية في عملياتها بحلول 2040.

ولم يكشف صندوق “واعد فنتشرز”، الذي يبلغ حجمه 500 مليون دولار، عن مقدار استثماراته في “تندرد”، وبلغت استثمارات “إيه بي مولر” نحو 20 مليون دولار، وفقاً لموهان.

ودعم ثيل، وهو أحد أبرز الأسماء في مجال الاستثمار التكنولوجي، جولة تمويل أولية بقيمة 5.8 مليون دولار لصالح “تندرد” في 2019.

وقد أسست شركة “أرامكو السعودية” صندوق “واعد فنتشرز” في عام 2013 لدعم منظومة المشاريع الناشئة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات المحلية الناشئة القائمة على التقنية، كما ورد في موقع “أرامكو”. ومن خلال توفير التمويل والدعم ما بعد الاستثمار، يشجع صندوق “واعد فنتشرز” المؤسسين على استكشاف فرص النمو بما يتجاوز حدود السوق المحلية، مما يساعدهم على التوسع ودخول الأسواق العالمية. وتشمل هذه الفرص إتاحة الوصول إلى الخبراء والتقنيات المتطورة، ودراسات السوق، والشراكات الإستراتيجية. ويكمن هدف الصندوق في توفير البيئة المناسبة وتطوير المهارات المطلوبة؛ لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع في أسواق جديدة.