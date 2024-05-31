صندوق سعودي يدعم شركة صينية تنافس أوبن إيه آي

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم أن صندوقاً سعودياً وفر الدعم المالي لأبرز شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئة في الصين، ليصبح المستثمر الأجنبي الوحيد في جهود البلاد لإنشاء منافس محلي لشركة “أوبن إيه آي”.

وقد شارك صندوق “بروسبيريتي 7″، الذراع الاستثماري لشركة “أرامكو السعودية“، في جولة تمويلية بقيمة 400 مليون دولار لشركة “شيبو إيه آي” الصينية الناشئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصبح الصندوق السعودي بذلك المستثمر الأجنبي الوحيد في الشركة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

وقد أطلقت “أرامكو السعودية” صندوق “بروسبيريتي 7” في عام 2022 برأسمال مليار دولار.

في السابق، اضطر قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ في الصين، بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة، إلى الاعتماد على التمويل المحلي، مما يجعل استثمار صندوق “بروسبيريتي 7 ” أول مثال بارز على داعم أجنبي يلقي بثقله خلف واحدة من الشركات الأربع الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت شركة “شيبو” وأقرب منافسيها “إيه آي.01″ و”ميني ماكس” و”مونشوت إيه آي” تعتمد على الدعم من الأموال الحكومية ومقدمي الخدمات السحابية المحليين الكبار.

وكان صندوق “بروسبيريتي 7″، الذي يدير أموالاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مستثمر أقلية في جولة شركة “شيبو”.

وقد أعلنت واشنطن حظراً العام الماضي على بعض الاستثمارات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني وشددت ضوابط التصدير على الرقائق المتطورة المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.