صندوق بلاك روك للبتكوين يتجاوز مليار دولار

تجاوز صندوق الاستثمار المتداول في بتكوين “آي بي آي تي” التابع لـ”بلاك روك” مليار دولار من تدفقات المستثمرين، مما يجعله الأول في مجموعة من تسعة صناديق استثمار متداولة جديدة تتجاوز هذه العتبة منذ بدء تداول الصناديق الأسبوع الماضي، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ“.

وقد استقطب صندوق “بلاك روك” حوالى 500 مليون دولار في أول يومين من التداول.

وأودع المستثمرون 371 مليون دولار في الصندوق يوم الأربعاء، مما دفع صندوق “آي بي آي تي” إلى تجاوز عتبة المليار دولار، حسب ما أظهرت البيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

ويقترب صندوق الاستثمار المتداول في بتكوين التابع لشركة “فيديليتي للاستثمار” من الوصول إلى حاجز المليار دولار، بعدما شهد تدفقات بقيمة 358 مليون دولار أمس – وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ إطلاق الصندوق قبل أسبوع، ليصل إجمالي التدفقات في صندوق “فيديليتي” إلى 880 مليون دولار

وقادت شركتا “بلاك روك” و”فيديليتي” تداولات صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين، حيث تلقت الشركتان 68% من إجمالي التدفقات عبر صناديق الاستثمار المتداولة التسعة الجديدة في السوق، والتي يبلغ مجموعها حوالي 2 مليار دولار.