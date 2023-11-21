صندوق النقد الدولي يصدر دليل العملات الرقمية للبنوك المركزية في العالم

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) دليلًا للبنوك المركزية العالمية فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).

يشير صندوق النقد الدولي أن الدليل الافتراضي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) الذي أصدره صندوق النقد الدولي يعد بمثابة دليل مرجعي لواضعي السياسات والخبراء في البنوك المركزية ووزارات المالية.

يلفت الدليل الافتراضي للعملة الرقمية للبنوك المركزية إلى أن زيادة استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن “يقلل من دولرة” الاقتصاد العالمي – وهو الوضع الذي تبتعد فيه الدول عن الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.

ويزعم الدليل أن التخلص من الدولار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، مما يجعل القروض باهظة الثمن بالنسبة للشركات والأفراد، وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي. ومن الممكن أن تنهار قيم سوق الأوراق المالية أيضًا، مما يقلل من مدخرات واستثمارات الأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك فإن العملات الرقمية للبنك المركزي “يمكن أن تزيد من مخاطر نزوح الأموال سعيا للملاذات الآمنة من خلال سحب ودائع بنوك التجزئة في فترات ضغوط السوق”.

خلال أوقات تقلبات السوق، يقوم العملاء بسحب ودائعهم ونقلها إلى أصول آمنة لتجنب خسارة الأموال في سيناريوهات مثل انهيار البنوك. إذا كانت العملات الرقمية للبنوك المركزية متاحة، فإن سحب الأموال من البنك ووضعها في مثل هذه الأصول سيكون خيارًا آمنًا للعديد من الأشخاص، مما يؤدي إلى ضغوط سحب الأموال من البنوك. وأشارت المنظمة إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تقدم “مخزنًا آمنًا للقيمة ووسائل دفع فعالة، مما قد يزيد المنافسة على تمويل الودائع، ويزيد حصة البنوك من تمويل الجملة، ويقلل أرباح البنوك”.