صندوق الثروة السيادية النرويجي يحقق أرباحاً قياسية في 2023

كشف صندوق الثروة السيادية النرويجي، اليوم الثلاثاء، أنه حقق أرباحاً بقيمة 2.22 تريليون كرونة، أي ما يعادل 213 مليار دولار، خلال عام 2023، بفضل العائدات القوية لاستثماراته في أسهم التكنولوجيا.

وتأتي الأرباح المحققة لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، عقب خسائر قياسية بلغت 1.64 تريليون كرونة في العام 2022، وقال الصندوق إنه يعزى ذلك إلى أوضاع السوق غير الاعتيادية خلال ذلك الوقت.

وبلغ العائد على الاستثمار صندوق الثروة السيادية النرويجي 16.1% خلال عام 2023، وهو أقل بواقع 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر المعياري للصندوق، والذي بلغ 16.28%.

وقال الصندوق المعروف باسم إدارة استثمار البنك النرويجي (NBIM)، إن عائداته على استثمارات الأسهم في عام 2023 بلغت 21.3%، فيما بلغت العائدات على استثمارات الدخل الثابت 6.1%، في حين بلغت عائدات الاستثمارات على شركات العقارات غير المدرجة -12.4%.

وأوضح أن العائدات السلبية للاستثمارات في الشركات العقارية غير المدرجة تعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب.

وبلغت عائدات الصندوق على الاستثمار في شركات البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في عام 2023 بلغت 3.7%.

وبنهاية عام 2023، قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إن نحو 80% من أموال الصندوق تم استثمارها في الأسهم، و27.1% في الدخل الثابت، و1.9% في شركات العقارات غير المدرجة و0.1% في شركات البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

ورداً على مدى تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسهم خلال عام 2024، وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لبنك إدارة الاستثمار النرويجي إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تعد سلبية على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية.

وأضاف أن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ملموسة من خلال ارتفاع تكاليف الشحن بسبب اتخاذ مسارات أطول للتجارة، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الأكثر إثارة للمخاوف هي تلك التي لم تحث بعد.