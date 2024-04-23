صندوق الاستثمارات العامة السعودي.. رحلة مزدحمة للغاية في 90 يوما

يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمضاعفة الاستثمارات الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية كجزء من محاولته لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.

وحاليا تركز خطط صندوق الاستثمارات العامة، على التوسع لتعزيز قدرة استثمارات السعودية، وانتشارها بهدف الوصول إلى 70 مليار دولار أمريكي سنويًا بدءًا من عام 2026، ارتفاعًا من الوتيرة السنوية الحالية التي تتراوح بين 40 و50 مليار دولار أمريكي، حسب موقع الصندوق على الإنترنت.

وقد وضعته فورة إنفاقه بسهولة على قمة جدول ترتيب الصناديق السيادية لعام 2023، مع ارتفاع الاستثمارات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 21.6 مليار دولار من خلال 49 صفقة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأزاح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة سنغافورة للاستثمارات الحكومية ذات السيادة “GIC”، عن عرش التصنيف للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

أداء صندوق الاستثمارات العامة مزدحم في الربع الأول

ورصدت “أريبيان بزنس”، أبرز صفقات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ بداية العام، والتي يحاول من خلالها تحقيق هدفه بتصدر قائمة استثمارات صناديق الثروة السيادية للعام الثاني على التوالي باستثمارات متعددة في مختلف القطاعات بما في ذلك النفط، والتكنولوجيا، والألعاب.

مضاعفة حصته في أرامكو

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على حصة أكبر من “أرامكو” في مارس الماضي، قبل عملية بيع ثانوية محتملة لأسهم شركة النفط العملاقة. وشهدت الصفقة الخاصة، التي بلغت قيمتها نحو 164 مليار دولار، قيام الحكومة ببيع حصة قدرها 8% في أرامكو إلى الصندوق.

ويؤدي هذا التحويل إلى رفع ملكية الصندوق المباشرة وغير المباشرة لشركة النفط العملاقة إلى 16%، مما يوفر له “أكثر من 9 مليارات دولار من إيرادات الأرباح السنوية من أرامكو“.

التصنيع التكنولوجي المستدام

في فبراير الماضي، كشفت منصة الاستثمار الصناعي المتقدمة الجديدة “آلات” التابعة للصندوق، عن أربع شراكات عالمية جديدة في إطار خطة لإنشاء مركز تصنيع مستدام في المملكة.

وتخطط منصة “آلات” لاستثمار 100 مليار دولار حتى عام 2030، وتشمل الشراكات استثمارًا بقيمة 150 مليون دولار لمنصة “آلات”، مع عملاق الاستثمار التكنولوجي الياباني “سوفت بنك”، لإنشاء مشروع للأتمتة الصناعية من شأنه تصنيع الروبوتات الصناعية المتقدمة.

السيارات الكهربائية لها نصيب من التمويل

من المقرر أن تقوم شركة أيار الثالثة للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بشراء أسهم إضافية بقيمة مليار دولار في شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة.

وجمعت شركة تصنيع السيارات الكهربائية رأس مال قدره 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، منها 1.8 مليار دولار أمريكي جاءت من صندوق الاستثمارات العامة، وستقوم العائدات المحتملة بتمويل النفقات الرأسمالية للشركة، ورأس المال العامل، من بين أمور أخرى.

ريادة عالمية في ألعاب الهواتف باستخدام الذكاء الاصطناعي

أفادت تقارير أن المديرين التنفيذيين لصندوق الاستثمارات العامة يدرسون إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الصندوق أكبر مستثمر في العالم في الذكاء الاصطناعي.

ومن الممكن أن يبدأ الصندوق الاستثمار في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام.

وسوف يستثمر الصندوق في كل شيء في مجال الذكاء الاصطناعي، من صانعي الرقائق، وشركات الذكاء الاصطناعي، إلى مراكز البيانات.

وقالت مجموعة ” Savvy Games Group”، المملوكة للصندوق، إنها تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في تطوير ألعاب الهاتف المحمول بعد أن اكتسبت لعبة Monopoly Go عبر الإنترنت اهتمامًا كبيرًا، حيث حققت مبيعات بلغت حوالي 2 مليار دولار.

الأمن السيبراني أيضًا على الرادار

وقع موقع تكنولوجيا المعلومات السعودي “الموقع”، التابع لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع مزود حلول تكنولوجيا المعلومات الكوري الجنوبي AhnLab لإنشاء مشروع مشترك للأمن السيبراني، لتسويق حلول الأمن السيبراني للوكالات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وعبر المنطقة، وفي شمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تستحوذ إحدى الوحدات التابعة لشركة “سايت” المملوكة للصندوق، على حصة في الشركة التي يقع مقرها في سيول من خلال ضخ رأسمال بقيمة 74.4 مليار وون كوري (حوالي 55.3 مليون دولار أمريكي) في 27 يونيو المقبل.

ما التوقعات خلال الفترة المقبلة؟

من المقرر إغلاق صفقة بيع شركة “سابك”، لشركة الحديد التابعة لصندوق الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام، والتي قد تدر ما بين 1.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار عند اكتمالها.

وأفادت تقارير أن شركة “مانارا”، المدعومة من الصندوق، تقترب من استثمار مليار دولار في مشروع “ريكو ديك”، لتعدين النحاس والذهب التابع لشركة “باريك جولد” في باكستان، وتتنافس أيضًا على حصة في منجمي النحاس في زامبيا.

كما أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الصندوق، يجري محادثات مبكرة للاستحواذ على شركة الطيران الوطنية السعودية، في أقرب وقت من العام المقبل لإضافتها إلى محفظة أصول الطيران الخاصة به.