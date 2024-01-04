

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، حيث باتت نسبة ملكيته تبلغ 23.08% بعد الاكتتاب في أسهم جديدة صادرة عن مبكو لزيادة رأس مالها.



هدف الصندوق من هذا الاستثمار هو دعم “مبكو” في رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، ودعم الاستدامة البيئية، لتواكب مبادرات المملكة والصندوق نحو التنمية المستدامة.



وتبلغ التكلفة المالية للاستثمار التي تم الإعلان عنها في شركة مبكو 630 مليون ريال.

هذا الرقم يعكس التزام الصندوق العام للاستثمارات بدعم مشاريع مبكو وتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نطاق عملياتها، ما يعزز التوجه نحو النمو المستدام في القطاعات الرئيسية المستهدفة.



ويسهم هذا الاستثمار في استراتيجية مبكو للتوسع في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات المنتجات البنائية المتخصصة، مما يعزز القدرة التنافسية لمشاريعها الحالية والمستقبلية.



وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الصندوق، محمد الداود، أن هذا الاستثمار يعكس جاذبية الفرص الواعدة في مجالات مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء، كما يمكّن مبكو من تعزيز نشاطاتها التصديرية وتوسيع نطاق إنتاجها المستدام.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمبكو، المهندس سامي الصفران، أن هذا الاستثمار سيمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكداً التزام مبكو بالنمو المستدام وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.

و أضاف، “فيما تعمل “مبكو” من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات, كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا”.



ويشير الصندوق العام للاستثمارات إلى أن السوق السعودي يقدم فرصًا واعدة في قطاع الورق وصناعاته، ويسعى الصندوق من خلال استثماراته في مبكو إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي والقدرة التصديرية للمنتجات المحلية.

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) January 4, 2024