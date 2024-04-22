استحوذ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51% على شركة أبراج الاتصالات “توال”، بعد توقيع اتفاقيات نهائية مع مجموعة الاتصالات السعودية (stc). تقدر قيمة هذه الصفقة بنحو 21.94 مليار ريال سعودي، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الاقتصادية والتحول التقني في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

بموجب هذه الصفقة، سيتم دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد، ليصبح أكبر شركة رائدة إقليميًا في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات. تمتلك الصندوق حصة تبلغ 54% في الكيان المدمج الجديد، بينما تحتفظ مجموعة stc بنسبة 43.1%، وسيحتفظ ملاك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار برأس المال المصدر المتبقي.

من المتوقع استكمال الصفقات في النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة واستيفاء شروط الاتفاقيات.

تهدف الصفقة إلى تحقيق تطور نوعي في تجربة العملاء من خلال زيادة تغطية الشبكة وتعزيز التواصل وتحسين سرعات الإنترنت للأجهزة المحمولة. كما ستعمل على تحسين كفاءة الإنفاق التشغيلي ودعم الابتكار في قطاع الاتصالات بالمملكة.

يضم الكيان المدمج الجديد حوالي 30 ألف برج للاتصالات، مما يجعله واحدًا من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم، مع توقعات بتحقيق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 4.8 مليار ريال سعودي. تتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية قطاع أبراج الاتصالات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات.

#صندوق_الاستثمارات_العامة ومجموعة @stc يوقعان اتفاقيات نهائية لتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) April 22, 2024