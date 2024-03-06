صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُضاعف أصوله تحت الإدارة خلال 6 سنوات

يشهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أضخم صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم وأكثرها تأثيراً، نمواً هائلاً في أصوله تحت الإدارة، حيث ارتفعت من 400 مليار ريال في عام 2018 إلى 800 مليار ريال في عام 2024، أي بزيادةٍ قدرها 100% خلال 6 سنوات فقط.

يعود هذا النمو الاستثنائي إلى استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المُحكمة التي تركز على تنويع استثماراته محلياً ودولياً، واختياره لقطاعات استراتيجية واعدة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن أهم إنجازات صندوق الاستثمارات العامة في هذا المجال:

زيادة عدد مديري الأصول من 5 إلى 32 مديراً، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الصندوق على تحقيق عوائد مجزية.

تأسيس 93 شركة جديدة في 13 قطاعاً استراتيجياً، مثل: الطاقة، والخدمات المالية، والنقل، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، والعقارات.

الوصول بإجمالي الأصول تحت إدارة الصندوق إلى 3.63 تريليون ريال، ما يؤكد على مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القادمة، مدعوماً بالعديد من العوامل، أهمها:

نمو الاقتصاد الوطني.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ارتفاع مستوى الوعي بأهمية إدارة الأصول.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس“، إن مساهمته في قطاع إدارة الأصول في المملكة تعد ذات أهمية كبيرة، ابتداءً من زيادة عدد مديري الأصول ووصولاً إلى تطوير قطاع إدارة الأصول محلياً، سيستمر دعم الصندوق لهذا القطاع بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.