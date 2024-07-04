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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 500 مليون دولار في “تشاوشانغ” القابضة

يُظهر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداءً قويًا من خلال استقطاب استثمارات ضخمة وتحقيق أرباح قياسية، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في الساحة الاستثمارية العالمية ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استقطابه استثمارًا بقيمة 500 مليون دولار من شركة “تشاوشانغ” القابضة في هونغ كونغ.

وكشف الصندوق عن نتائج مالية استثنائية للعام 2023، حيث سجل أرباحًا صافية بلغت 36.81 مليار دولار، مقارنة بخسائر بلغت 15.6 مليار دولار في العام السابق.

,يعكس هذا التحول الإيجابي نجاح استراتيجية الصندوق في إدارة أصوله وتوجيهها نحو فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي إيراداته قد تضاعف ليصل إلى 88.3 مليار دولار في عام 2023، وذلك بفضل أداء قوي في قطاعات متنوعة مثل البنوك والاتصالات والألعاب، بالإضافة إلى زيادة في توزيعات الأرباح من الشركات التي يستثمر فيها.

وتعكس هذه التطورات الإيجابية الدور المتنامي للصندوق السيادي في دعم اقتصاد المملكة وتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...