السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يواصل الأداء المالي القوي في 2023

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نتائجه المالية الموحدة لعام 2023، والتي أظهرت أداءً مالياً واستثمارياً قوياً، حيث حقق نمواً في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، مما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وقد التزم الصندوق بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ونشرها وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، بما يعكس التزامه بالشفافية والحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

وشهدت الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023 نمواً في إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة تزيد عن 100٪، لتصل إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار)، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية. كما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28٪ لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023، وذلك بفضل عدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو إلى شركة في محفظة الصندوق.

وقد أسهم هذا الأداء المالي والاستثماري القوي في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل صندوق الاستثمارات العامة– بما في ذلك الدخل الشامل – إلى 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).

وفي إطار استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، جمع الصندوق 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار) من خلال أدوات الدين، وحصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ.

وتأثرت المحفظة غير الاستثمارية للصندوق بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات، إلا أن إيرادات المحفظة الاستثمارية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وسجلت 98 مليار ريال خلال 2023، مدعومة بتحول “سوفت بنك” إلى مصدر للأرباح.

وتؤكد هذه النتائج المالية متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، والذي حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.