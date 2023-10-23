صندوق الاستثمارات العامة يعتزم طرح شركة “نوبكو” للاكتتاب العام

يستكشف صندوق الاستثمارات العامة طرحاً عاماً أولياً لأكبر شركة مشتريات طبية في المملكة، نوبكو، خلال العام المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وفقاً لوكالة “بلومبرغ“.

وقالت مصادر لـ”بلومبرغ” إن “نوبكو”، المزود الرائد للمشتريات الطبية وخدمات التخزين والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، أجرت مناقشات أولية مع مستشارين حول بيع الأسهم المحتملة، وإن تفاصيل الاكتتاب العام مثل الحجم والتوقيت لا تزال قيد النظر.

تأسست “نوبكو” في عام 2009، وتعمل في مجال شراء الرعاية الصحية وإعادة تصدير وتخزين وتوزيع الأدوية والمعدات واللوازم الطبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتسعى نوبكو إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لشراء المستلزمات الطبية، وزيادة فعالية سلاسل التوريد في قطاع الرعاية الصحية العامة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وأدرج صندوق الثروة السيادية السعودي العديد من شركات محفظته في السنوات الأخيرة كجزء من حملة لجمع الأموال لعمليات الاستحواذ الدولية للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة.

تعد الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 حيث تسعى الدولة إلى تطوير صناعة الأدوية. وفي حزيران/يونيو، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تطوير المنتجات الصيدلانية بما في ذلك الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما، من بين أمور أخرى.

وتعد شركة مصنع جمجوم للأدوية، وهي شركة تصنيع الأدوية العامة، من أفضل الشركات أداءً في الطرح العام الأولي في المملكة، حيث جمعت أكثر من 10 ملايين دولار هذا العام، مع ارتفاع أسهمها بنسبة 71%.

يأتي ذلك، فيما عادت سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية إلى الانتعاش منذ بداية الصيف بعد أن فترة هدوء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وتخيم الحرب المتصاعدة بين حماس وإسرائيل على آفاق موجة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، حيث يشعر المستثمرون العالميون بالقلق من أنها قد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة وتؤثر على إمدادات النفط. وتقدم خام برنت بنحو 8% منذ انطلاق أحداث غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب مخاوف من أن الصراع سيجر دولا أخرى بما في ذلك لبنان وإيران وربما الولايات المتحدة.