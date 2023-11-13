صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الخريّف للبترول

وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف. وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة.

ويعكس هذا الاستثمار الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين المنظومة الصناعية في المملكة، ودعم نمو شركات القطاع الخاص الواعدة، لمواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وزيادة إيرادات التصدير.

وتعتبر الخريّف للبترول إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير وتقديم حلول زيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة، والمتخصصة في تصنيع أنظمة الرفع الاصطناعي، وخدمات ومعدات الأسلاك المرتبطة بها، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج المبكر. وتعد كذلك الشركة الوحيدة في دول الخليج لتصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة، التي تعد من المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تحقيق قاعدة إيرادات متنوعة، وسجل تشغيلي متميز في ثلاثة عشرة دولة عبر منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسيُسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في:

توسيع أعمال الشركة، والاستفادة من كامل قدراتها الفنية والتجارية،

تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة،

تحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة،

المساهمة في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين.

وبهذه المناسبة، صرّح د. محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: “تشكل هذه الصفقة جزءاً من الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات قطاع التصنيع في المملكة والمنطقة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا الاستثمار شركة الخريّف للبترول من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الأسواق المحلية والدولية”.

وقال سعد الخريّف رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف: “ستتيح الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للشركة تعزيز مكانتها في خدمات حقول النفط، التي جعلت منها شريكاً استراتيجياً مفضلاً لعملائنا حول العالم”.

ويشترط لإتمام الاتفاقية استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.