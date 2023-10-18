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السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك بالدولار

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعر الاسترشادي للصكوك التي يعتزم طرحها بالدولار عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار العقارات

أظهرت وثيقة نشرتها وكالة “رويترز” أن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية بلغ 12 مليار دولار.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية أن إجمالي طلبات دفاتر الصكوك تجاوز 12 مليار دولار، باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين.

والإصدار هو أول إصدار كبير في المنطقة منذ أن تسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ 11 يوما في اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت الوثيقة المصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار.

وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت “تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية” بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي المبدئي سيجري خفضه على الأرجح”.

وسبق أن عيين الصندوق كلا من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 تشرين الأول/أكتوبر.

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فريق التحرير

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