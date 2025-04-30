صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطرح صكوكا دولارية لأجل 7 سنوات

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، مؤخرًا خطوات عملية نحو توسيع قنوات تمويله الدولية، حيث شرع في استقبال عروض لشراء صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، لأجل 7 سنوات.

وتهدف خطوة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى تعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل، وتوفير مصادر تمويل بديلة تدعم مشروعاته الاستثمارية المتنوعة داخليا وخارجيا.

وهذه هي المرة الثانية، التي يتجه فيها الصندوق، لسوق السندات الدولية هذا العام.

تفاصيل الطرح والتسعير المبدئي

كشفت وثيقة مصرفية صادرة عن أحد البنوك التي تشرف على عملية الطرح، واطّلعت عليها وكالة “رويترز”، أن السعر الإرشادي المبدئي لتلك الصكوك قد تم تحديده بفارق يقارب 145 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يشير إلى جاذبية الإصدار بالنسبة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة اقتصادية مضطربة.

رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتي تزايدت نتيجة القرارات السياسية الأميركية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، لا سيما من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن مصادر مطلعة أكدت أن جهات إصدار خليجية، ماضية في تنفيذ خططها لطرح إصدارات جديدة في الأسواق المالية العالمية.

وكانت آخر مرة يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة، لأسواق الدين الدولية، في يناير الماضي، عندما جمع 4 مليارات دولار من طرح على شريحتين.

استراتيجية تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي

من خلال هذا الإصدار الجديد، يوجه الصندوق، رسالة واضحة للمستثمرين، مفادها أن استراتيجياته المالية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

كما يؤكد الصندوق، على استمراره في تنويع مصادر التمويل لتحقيق أهدافه ضمن أهداف “رؤية المملكة 2030“، التي تركز على بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعا.

ويعتمد الصندوق، على استراتيجية تمويل متنوعة تشمل القروض وأدوات الدين، وزيادة رأس المال عن طريق الدولة، وتحويل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات.

وهذه الاستراتيجية تُمكِّن الصندوق، من تحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية بكفاءة وفعالية.​

وحصل صندوق الاستثمارات العامة، على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، حيث منحته وكالة “موديز” تصنيفًا عند الفئة A1 مع نظرة “إيجابية”، بينما منحت وكالة “فيتش” الصندوق تصنيفا عند الفئة A+ مع نظرة “مستقرة”. ​

مكانة صندوق الاستثمارات العامة السعودي عالميا

صندوق الاستثمارات السعودي، الذي تقدر قيمة أصوله بما يقارب 925 مليار دولار، يعد من بين أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وشهدت الأصول المدارة للصندوق، نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 2.81 تريليون ريال سعودي (749.2 مليار دولار) في عام 2023.

وبحلول يوليو 2024، ارتفعت الأصول إلى 925 مليار دولار، مما جعل الصندوق يحتل المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا. ​

ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة، تضم أكثر من 200 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.

دور الصندوق في تحقيق “رؤية المملكة 2030”

ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، أحد أبرز أدوات المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، إذ يلعب دورا محوريا في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

ومن خلال استراتيجياته المتنوعة ومبادراته الطموحة، يسعى الصندوق إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة العوائد المالية للمملكة.​

وقد لعب دورا استثماريا محوريا في السنوات الأخيرة، من خلال دعم مشاريع استراتيجية داخل المملكة، إلى جانب توسيع استثماراته في قطاعات دولية تشمل التكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية.

من خلال استثماراته المتنوعة واستراتيجياته الطموحة، يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعب دور محوري في تحقيق “رؤية المملكة 2030″، وتعزيز مكانة السعودية كقوة اقتصادية عالمية.