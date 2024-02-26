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صندوق الاستثمارات العامة سيطرح صكوكاً بقيمة 3 مليارات دولار

يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاعباً رئيسياً في الاقتصاد السعودي، وخططه لجمع الأموال و توسيع استثماراته تُعطي مؤشرات إيجابية على قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه، ممّا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي ككل.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق الاستثمارات العامة

بعد نحو شهر من جمعه 5 مليارات دولار من طرح سندات، يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خططه الطموحة لطرح صكوك دولارية لأجل 7 سنوات.

ويهدف الطرح إلى جمع 3 مليارات دولار، ما يُؤكد على حرص الصندوق على تنويع مصادر تمويله لتنفيذ استثماراته الاستراتيجية.

وقام الصندوق السيادي السعودي بحسب وكالة “بلومبرغ” بتعيين مجموعة من البنوك العالمية الرائدة لتنظيم الطرح وإجراء مشاورات مع المستثمرين المهتمين بدءًا من اليوم الاثنين.

وتشمل البنوك التي عيينها صندوق الاستثمارات العامة:

  • المنسقون الدوليون للطرح:
    • غولدمان ساكس
    • إتش إس بي سي
    • ستاندرد تشارترد
  • مديرو سجل أوامر الاكتتاب:
    • الراجحي كابيتال
    • سيتي غروب
    • بنك دبي الإسلامي
    • الإمارات دبي الوطني كابيتال
    • بنك أبوظبي الأول
    • جيه بي مورغان
    • بيتك كابيتال للاستثمار
  • مديرو سجل أوامر سلبيين:
    • بنك أوف أميركا للأوراق المالية
    • بنك الصين
    • بي إن بي باريبا
    • كريدي أغريكول سي أي بي
    • أي سي بي سي إنترناشونال سكيورتيز
    • بنك المشرق
    • مصرف الشارقة الإسلامي
    • الأهلي كابيتال
    • سوسيتيه جنرال

ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر الصناديق السيادية نشاطًا في العالم، حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات خلال عام 2023.

ويُساهم الصندوق بشكل كبير في جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.

ويُؤكد طرح الصكوك الدولارية على استمرار التزام الصندوق بتنفيذ خططه الطموحة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...