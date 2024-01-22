صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار

انضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، إلى موجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام، وذلك بطرح سندات مقومة بالدولار بحجم قياسي بلغ 500 مليون دولار.

وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعر الاسترشادي للسندات لأجل 5 سنوات و10سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويعني هذا أن السند لأجل 5 سنوات سيدفع عائداً سنوياً يبلغ 3.5%، والسند لأجل 10 سنوات سيدفع عائداً سنوياً يبلغ 4.75%، والسند لأجل 30 سنة سيدفع عائداً سنوياً يبلغ 7.35%.

وسيتم طرح السندات في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يجذب طلباً قوياً من المستثمرين العالميين.

ويأتي طرح السندات السعودية في إطار برنامج استثماري ضخم يهدف إلى توفير صناعات وفرص عمل جديدة في المملكة.

وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل هذا البرنامج.

وكانت السعودية قد نجحت في إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث جذب الإصدار طلباً قوياً في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن تصدر دول أخرى عدة سندات بقيمة قياسية هذا العام، بما في ذلك إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك.

وتقول تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي، إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.